Basta Veleni, domenica flash mob con supplica a Faustino a Giovita

Il Tavolo Basta Veleni Brescia organizza per la giornata di domenica 14 febbraio 2021 una visita guidata – con raduno alle ore 10 sotto la statua di Arnaldo da Brescia in piazzale Arnaldo e partenza prevista alle ore 10,30 – rievocativa dell’assedio di Brescia da parte dell’esercito milanese del Piccinino del 1438 con l’apparizione dei santi Faustino e Giovita, i protettori della città, che fermarono da soli ben 10 mila soldati.

Al termine della passeggiata culturale, alle ore 11,45, in prossimità del monumento in ricordo dei protettori di Brescia situato in via Brigida Avogadro, si terrà un flash mob con supplica finale ai Santi Patroni perché salvaguardino ancora una volta la città dai pericoli e “chiedere a Faustino e Giovita di riapparire ed aiutarci a combattere i nuovi nemici che assediano la nostra città e provincia: smog, virus, amministratori incapaci”.