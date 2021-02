Raccolta rifiuti, più differenziata ma anche maggiore produzione

(red.) Il territorio della provincia di Brescia va sempre meglio nella raccolta differenziata dei rifiuti, ma dall’altra parte aumenta anche la produzione. Sono i dati legati al Quaderno 2020 relativo al 2019 e presentati ieri, martedì 9 febbraio, dal presidente della Provincia Samuele Alghisi e dal consigliere delegato all’Ambiente Guido Galperti. Per quanto riguarda la produzione, è aumentata a 660 mila tonnellate nel 2018 e 666 mila nel 2019, ma anche la differenziata è migliorata passando alle 512 mila tonnellate del 2019 e con una media percentuale del 76,82.

In questo senso ci sono anche gli estremi tra i 205 Comuni bresciani, di cui Acquafredda che è quello che divide la spazzatura più di tutti nel 92,2%, 83 sopra l’80%, ma ci sono anche 28 paesi sotto il 65% che è l’obiettivo minimo da raggiungere. Dalla presentazione è anche emerso che in discarica finisce sempre più una misura vicina allo zero grazie al riciclo e al termovalorizzatore dove finisce la maggior parte dell’indifferenziato.

Dalla Provincia arrivano anche una serie di proposte per migliorare il ciclo dei rifiuti, allestendo centri di beni che si possono riutilizzare, il recupero degli alimenti di scarto e il compostaggio dei rifiuti a casa per produrre fertilizzante. Dal punto di vista dell’imposta, però, solo 39 Comuni applicano la tariffa puntuale, cioé basata sulla produzione dei rifiuti.