Il Tribunale di Brescia mette sotto sequestro la Caffaro

(red.) La Procura della Repubblica di Brescia ha disposto questa mattina il sequestro del complesso industriale della Caffaro Brescia srl di via Milano, dando corso a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, Adriana Sabatucci.

I reati contestati sono inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, tra cui il cromo esavalente con riferimento al reparto “Clorato” della stessa Caffaro Brescia srl e per l’illecita diluizione delle acque di processo con quelle meteoriche e di raffreddamento.

Per Donato Antonio Todisco, considerato dal Tribunale co-amministratore di fatto della società, per Alessandro Quadrelli, legale rappresentante, e Alessandro Francesconi (consigliere delegato alle tematiche ambientali nonché direttore dello stabilimento) è scattata anche l’interdizione dall’esercizio di uffici direttivi in imprese. I tre sono anche sospettati del reato di disastro ambientale per non aver garantito il funzionamento della barriera idraulica Mise che avrebbe dovuto impedire la circolazione degli agenti inquinanti.

Le indagini di Procura e Carabinieri forestali su segnalazione dell’Arpa

L’indagine sull’inquinamento del sito Caffaro, condotta dal Pubblico ministero Donato Greco e dal Procuratore aggiunto Silvio Bonfigli, è nata a seguito di due segnalazioni dell’Arpa di Brescia del giugno e del settembre 2019, in cui l’Agenzia regionale per l’ambiente rilevava, nel corso del periodico monitoraggio delle acque di falda condotto tramite piezometri installati in vari punti del sottosuolo, un innalzamento dei valori, rispettivamente di cromo esavalente e di mercurio della falda acquifera sottostante allo stabilimento Caffaro.

Aspetto centrale degli indagini, condotte con la collaborazione dell’Arpa e dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Brescia, risultava essere il fatto che l’aggravamento della contaminazione non dipendeva da fenomeni di infiltrazione degli inquinanti già presenti nel sottosuolo a seguito dello storico disastro ambientale di fine anni ’90, ma fosse riconducibile alla presenza di nuove sorgenti di contaminazione primaria individuate, in particolare, nell’inquinamento dovuto al cromo esavalente che veniva ricollegato all’attività industriale della Caffaro Brescia Srl e nell’inquinamento da mercurio, che dipendeva dalla situazione di grave deterioramento ed abbandono del reparto cloro-soda della Caffaro srl in amministrazione straordinaria, reparto dismesso da oltre 10 anni.

Poiché il complesso aziendale della Caffaro Brescia s.r.1. sottoposto a sequestro insiste all’interno di un Sito di interesse nazionale (Sin), la cui gestione rientra nelle competenze del ministero dell’Ambiente, la Procura di Brescia ha nominato, quale custode dei beni sequestrati, un funzionario del ministero, anche allo scopo di monitorare l’evoluzione del fenomeno di inquinamento del sito.

L’inquinamento da cromo esavalente: 10-15 volte oltre i limiti

L’ordinanza del Gip bresciano interviene su tre fenomeni di inquinamento tra loro interconnessi – suolo, sottosuolo e falda acquifera – direttamente riferibili all’attività produttiva svolta dalla Caffaro Brescia s.r.l, all’interno del Sito di interesse nazionale (Sin).

L’inquinamento da cromo esavalente. Secondo il Tribunale il ciclo produttivo della Caffaro è fonte primaria di inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera sottostante all’azienda. Gli indagati, “procrastinando più volte gli interventi sollecitati dalle autorità di controllo e dal ministero dell’Ambiente”, sono accusati di “aver provocato una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile di estese porzioni del suolo e del sottosuolo dello stabilimento industriale Caffaro di Brescia, contaminate da cromo esavalente con valori di concentrazione di gran lunga superiori (10-15 volte) ai limiti di legge, nonché un aggravamento significativo del pregresso inquinamento da cromo esavalente della falda acquifera sottostante lo stabilimento con probabile contaminazione al di fuori del perimetro aziendale”.

I carotaggi effettuati nel corso delle indagini hanno confermato il rapporto tra l’innalzamento dei valori di cromo esavalente nella falda acquifera e l’esercizio dell’attività produttiva della Caffaro Brescia, attività condotta a mezzo di impianti inadeguati, su suoli non sufficientemente impermeabilizzati. Già da ottobre dello scorso anno, peraltro, sulla base degli stessi accertamenti, la Provincia di Brescia sospendeva l’autorizzazione concessa all’impresa, determinando la sospensione dell’attività produttiva della Caffaro Brescia s.r.l.