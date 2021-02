Caffaro, per Ministero è “allerta massima”. Oggi nuovi campionamenti

(red.) L’allarme sul fronte dell’inquinamento della falda sotterranea rispetto alla Caffaro di Brescia era stato lanciato dall’Arpa nell’ultima settimana di gennaio nel momento in cui le analisi avrebbero rilevato concentrazioni di cromo esavalente anche quindici volte superiori rispetto a quelle del passato. E di fronte a questo scenario preoccupante, anche il ministero dell’Ambiente è stato informato. “Allerta massima in seguito alla trasmissione, del 26 gennaio, dei report dell’Arpa relativi ai campionamenti che hanno evidenziato valori molto elevati di cromo.

Causa dilavamento dei terreni contaminati, per effetto delle forti piogge, e il conseguente innalzamento dei valori del cromo – si legge in una nota del dicastero – l’Arpa ha fissato per lunedì 1 febbraio l’attività di campionamento da svolgere in contraddittorio con i soggetti interessati al sito. Una nota inviata anche alle sei società responsabili destinatarie dell’ordinanza del ministero dell’Ambiente firmata il 18 gennaio scorso, alla quale fa seguito, e al commissario delegato Moreni che può valutare le azioni da intraprendere, potendosi avvalere anche delle risorse stanziate con l’accordo di programma 2020.

Dunque – conclude la nota – resta alta l’attenzione degli uffici del ministero, nonostante nel corso degli ultimi dodici mesi gli stessi abbiano provveduto a firmare l’accordo, a stanziare le somme necessarie, ad imporre gli adempimenti per il risanamento ai responsabili e a mettere il commissario straordinario in condizione di intervenire in sostituzione, in attesa che vengano avviate le procedure per la bonifica”.