Verolanuova, schiuma inquinante sulle acque del Lussignolo

(red.) Vigili del Fuoco, carabinieri e tecnici dell’Arpa, l’azienda regionale per l’ambiente, sono impegnati nelle campagne attorno a Verola per verificare che cosa (e chi) ha inquinato il torrente Lussignolo.

Nella mattina di questa domenica 31 gennaio è stata infatti notata una fitta schiuma bianca, molto densa, che galleggiava sulla superficie del corso d’acqua che attraversa la località della Bassa bresciana.

I tecnici ambientali stanno cercando di capire la composizione della sostanza, per trovare il modo di arginarne la diffusione. Mentre i militari dell’Arma dovranno individuare l’origine dell’inquinamento.