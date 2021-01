Dossier “Mal’aria 2021” di Legambiente, Brescia tra le 35 città con smog

(red.) Brescia si conferma in segno negativo nel rapporto di Legambiente “Mal’aria” (qui il documento) sul fronte dello smog. Il dossier del 2021 redatto dall’associazione sulla base dei numeri forniti da Arpa mostra come la pianura padana sia il territorio peggiore in Italia soprattutto per quanto riguarda le polveri sottili. Mentre un’altra ricerca ha calcato la mano sottolineando come Brescia sia il territorio con il maggiore numero di decessi in Europa a causa delle pm 2,5.

Per quanto riguarda il dossier di Legambiente presentato ieri, venerdì 29 gennaio, Brescia si pone al 19° posto tra le 35 città che nel 2020 hanno visto almeno una centralina superare i 35 giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili nell’aria. E tra queste c’è la centralina del Villaggio Sereno dove il limite si è superato per 62 giorni nel corso di un anno. Per questo motivo Legambiente, che ieri ha tenuto un flashmob davanti al Pirellone, chiede azioni concrete e costanti, scagliandosi sul rinvio del blocco degli Euro 4 al prossimo aprile (era previsto ai primi di ottobre, poi la pandemia ha fatto decidere per il rinvio) e anche sugli allevamenti intensivi.

In un’altra classifica Brescia si mostra in segno negativo anche per la media annua di 31 microgrammi per metro cubo di pm 10 rispetto al limite di 20. E in questo senso in Lombardia si pone al quarto posto dopo Milano, Cremona e Lodi, ma come Mantova, Monza e Pavia.