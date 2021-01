Ambiente, Arpa Lombardia collabora con il 6º Stormo di Ghedi

(red.) Lo scorso 25 gennaio, il colonnello Roberto del Vecchio, comandante del 6º Stormo dell’Aeronautica Militare, ha incontrato Stefano Cecchin, presidente di Arpa Lombardia, nella sede dell’aeroporto militare di Ghedi. Cecchin, accompagnato dal direttore del dipartimento di Brescia Fabio Cambielli, è stato accolto nel circolo ufficiali e ha potuto visitare la base e visionare uno degli esemplari di Tornado IDS e ECR attualmente in uso, oltre a fare un sopralluogo nell’area in cui sono in corso i lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova pista. Prima di lasciare la base, il presidente ha avuto anche modo di provare il simulatore di volo del tornado.

Nell’ambito dello sviluppo dei rapporti istituzionali con le Forze Militari e dell’Ordine, con cui l’Agenzia collabora per il controllo ambientale, quello con il Comando del 6° stormo di Ghedi rappresenta un’unicità territoriale di cui il dipartimento di Brescia ha l’opportunità di avvalersi per attività di presidio strategiche.