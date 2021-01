Martedì 26 un appuntamento per camminare (online) nella neve

L’associazione Amici dei parchi organizza per martedì 26 gennaio 2021, alle ore 20.30, un evento online in diretta su Facebook https://www.facebook.com/paolanaturatrek

Cammina con noi… nella neve!

Le prossime escursioni nell’ambiente naturale con le immagini commentate da Paola Roncaglio (Natura Trek). Verranno presentate le prime uscite del 2021. La partecipazione all’evento online è gratuita. Per informazioni: amicideiparchi@gmail.com