Smog oltre i limiti, anche a Brescia scattano le misure di primo livello

(red.) A partire da oggi, venerdì 22 gennaio, in tutta la Regione Lombardia tra i Comuni che hanno oltre 30 mila abitanti e quelli che hanno aderito per le fasce 1 e 2, scatteranno le misure di primo livello contro l’inquinamento. Infatti, per quattro giorni consecutivi si sono superati in tutte le province i 50 microgrammi per metrocubo di polveri sottili nell’aria. E di conseguenza dovranno scattare tutte le misure per ridurre lo smog.

Nella nostra provincia di Brescia le misure riguarderanno solo il capoluogo dove, sul fronte del traffico, tutti i veicoli diesel fino all’Euro 4, compresi quelli dotati di dispositivi antiparticolato, dovranno restare fermi dalle 8,30 alle 18,30.

Sul resto, c’è il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle, riscaldamento non oltre i 19 gradi, divieto di accendere falò all’aperto e stop allo spandimento di reflui zootecnici.