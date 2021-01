12 consigli per cambiare stile di vita e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo

(red.) L’Unione Europea ha formulato una visione del futuro fino al 2050 di una società a basse emissioni di carbonio, un’economia verde e circolare ed ecosistemi resilienti alla base del benessere dei cittadini. A livello mondiale l’Agenda 2030 dell’Onu fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi (SDGs – Sustainable Development Goals) e 169 target.

Per raggiungere questi obiettivi occorre affrontare sfide importanti per contrastare gli attuali sistemi di produzione e di consumo insostenibili e i loro impatti nel lungo termine, spesso complessi e cumulativi, sugli ecosistemi e sulla salute delle persone.

E’ necessario, a tutti i livelli di responsabilità, avviare azioni per una maggiore comprensione della natura delle sfide ambientali e della loro interdipendenza con i sistemi economici e sociali, in un mondo ormai globalizzato. Per dare un concreto contributo in questa direzione il Comune di Brescia, con la deliberazione di Giunta 732 del 7 dicembre 2018, ha ricostituito l’Osservatorio Aria Bene Comune, avviato nel novembre 2015.

A questo link è possibile scaricare il testo integrale del Rapporto.

Ed ecco i 12 consigli dell’Osservatorio per cambiare in senso ecologico il nostro stile di vita e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo

1 Per spostarti privilegia la bicicletta, la metropolitana o il bus.

2 Nei tragitti brevi muoviti preferibilmente a piedi o in bicicletta.

3 Installa impianti a energia solareper la produzione di elettricitàe acqua calda.

4 Quando non sei in casamantieni il riscaldamento al minimo.

5 Riqualifica energeticamente la tua casa. Risparmierai e farai bene all ’aria.

6 Quando possibile non viaggiare da solo… fallo con altre persone.

7 In autostrada e in tangenziale rallenta la tua velocità massima di almeno 20 km/h. Risparmierai e inquinerai meno.

8 In inverno, per il ricambio dell’aria preferisci finestre che si affacciano sulle strade meno trafficate.

9 Festeggia in modo diverso…non accendere fuochi all ’aperto, petardi, fuochi pirotecnici.

10 Tieni al riparo bambini, anzianie chi è affetto da patologie respiratorie o cardiovascolari.

11 Camminare e fare sport fa bene alla salute, meglio se nei parchi e nelle aree verdi. Nei periodi critici limita le attività fisiche.

12 I fumi di caminetti e stufe a legna e pellet producono spesso un considerevole aumento di polveri fini sia nell’ambiente esterno che in casa.

L’Osservatorio è composto dall’assessore all’Ambiente, al Verde ed ai Parchi sovra comunali del Comune di Brescia in qualità di presidente, dall’assessore alla Politiche della Mobilità e ai Servizi Istituzionali del Comune di Brescia, dal responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale del Comune di Brescia, dai quattro sindaci, o loro delegati, nominati dalla Consulta territoriale dell’hinterland bresciano detta “Giunta dei Sindaci” (i comuni nominati sono Rezzato, Roncadelle, Borgosatollo e Concesio); un consigliere del Comune di Brescia espressione della minoranza, il presidente della Commissione consiliare Ecologia, Ambiente, Protezione Civile del Comune di Brescia o suo delegato, il presidente della Commissione Viabilità, Mobilità e metrobus o suo delegato, un rappresentante dell’Ats di Brescia, un rappresentante dell’Arpa di Brescia, un rappresentante dell’ambiente della Regione Lombardia, rappresentante dell’ambiente della Provincia di Brescia, due rappresentanti dell’Università Statale di Brescia, un rappresentante dell’Università Cattolica, un rappresentante del Consorzio Ramet/Aib, un rappresentante della società A2A Spa, un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali e un rappresentante della Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia e rappresentante delle realtà associative della provincia individuato attraverso processo di partecipazione attivato dalla Consulta.