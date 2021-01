Basta Veleni Brescia, “Smog, le nuove centraline meno efficienti delle vecchie”

(red.) “Le 2 nuove centraline per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico in Brescia città, in Via Tartaglia sul ring ovest e in Via Sabbioneta a San Polo vicino all’Alfa Acciai, avviate da ARPA Lombardia dal 1° gennaio 2021, forniscono meno dati rispetto alle altre 2 vecchie già presenti in città al Villaggio Sereno e in Broletto in ZTL zona traffico limitato”. E’ quanto dichiara il comitato Basta Veleni che, nella giornata di oggi, giovedì 7 gennaio, ha organizzato un “flash smog”.

“Dai dati forniti da Arpa, quella nuova di Via Sabbioneta non registra le PM10 rispetto a quella del Villaggio Sereno, che registra sia le PM10 sia le PM 2,5. Quella nuova di Via Tartaglia (di traffico) non registra le PM 2,5 rispetto a quella del Broletto (di traffico), che registra sia le PM10 sia le PM 2,5”.

“Ci chiediamo”, spiegano i membri del comitato, “come sia possibile che le 2 vecchie centraline registrino più dati sulla qualità dell’aria rispetto alle 2 nuove costosissime e tecnologicamente avanzate? Ci chiediamo inoltre se i dati registrati dalle 2 nuove centraline dal 1° gennaio 2021 saranno conteggiati per la determinazione delle giornate di supero annuale (35 gg) per le PM10 al fine della attivazione di misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico. Sarebbe il colmo considerare ancora la vecchia centralina di Sarezzo a 15 km dalla città e non le 2 nuove presenti sul territorio cittadino; tutte domande a cui Arpa e Istituzioni coinvolte nella tutela dell’ambiente e della salute dovranno rispondere a breve”.