Calcinato, rifiuti abusivi in un allevamento non più usato

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 28 dicembre le guardie di Fare Ambiente hanno svolto un controllo all’interno di un allevamento avicolo non più utilizzato in via Croce Santo Stefano a Calcinatello di Calcinato, nel bresciano.

All’interno del sito, infatti, erano presenti rifiuti abusivi di tipo organico e zootecnico, fanghi e idrocarburi, tutti coperti da teli. Ora si cercherà di risalire al codice dei rifiuti per capire il terreno e la provenienza di quegli scarti abusivi. La segnalazione raggiungerà il Comune e anche le forze dell’ordine.