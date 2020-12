Beccalossi: “Su mia proposta, fondi per i Parchi delle Colline e dei Poeti”

(red.) “Regione Lombardia finanzierà i lavori per rendere ancora più belli e fruibili il Parco delle Colline e il Parco dei Poeti al Villaggio Badia. Con l’ordine del giorno approvato giovedì 17 su mia proposta verranno infatti stanziati 130.000 euro per assicurare le opere nel 2021”. Lo ha detto Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, commentando il provvedimento votato all’unanimità al Pirellone nel corso della sessione dedicata al bilancio regionale.

“Con 70.000 euro destinati al Comune di Brescia – prosegue Viviana Beccalossi – si potrà intervenire per sanare i gravi danneggiamenti subiti dal Parco delle Colline dopo i violenti nubifragi di quest’estate che, oltre a compromettere il patrimonio verde urbano, hanno provocato schianti significativi sul versante ovest del monte Maddalena, con decine di ettari compromessi anche sulle aree di proprietà comunale. Dopo il lavoro svolto assieme al Cai e ai volontari per liberare i sentieri escursionistici e metterli in sicurezza, ora si potrà intervenire sul bosco”.

I lavori finanziati permetteranno in particolare di ripristinare un’area pianeggiante lungo la strada della Maddalena attraversata dai sentieri, che ha subito gravissimi danni, all’interno della quale si provvederà all’esbosco degli alberi compromessi, a un intervento di piantumazione di specie autoctone e alla sistemazione del tracciato ciclopedonale con la creazione di aree di sosta.

“L’intervento al Parco dei Poeti – conclude Beccalossi – sarà invece dedicato alle aree giochi per i più piccoli e per i giovani, che in questi mesi di pandemia sono stati enormemente utilizzati dalla cittadinanza e necessitano di manutenzione straordinaria urgente”.

Con i lavori finanziati per 60.000 euro il Comune potrà provvedere al rifacimento di un tratto del percorso pedonale, al rifacimento della pavimentazione in gomma nella zona altalene e nell’area di gioco attorno alla casetta per i piccoli e al rifacimento dell’area pallavolo che ospiterà anche il campo da basket.