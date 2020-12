Orzinuovi, Nucleo Ambiente con Savager scopre discarica abusiva

(red.) Si continuano a ottenere risultati usando il progetto Savager lanciato dalla prefettura di Brescia con le forze dell’ordine, l’Arpa e il Nucleo elicotteristi di Orio al Serio per individuare, prima dall’alto, eventuali discariche abusive presenti in provincia. E’ successo anche ieri, giovedì 10 dicembre, quando i forestali di Iseo e l’Arpa hanno raggiunto Orzinuovi, nella bassa bresciana, per verificare quanto le immagini satellitari avevano immortalato.

Sul posto, in una zona agricola, è stata trovata una discarica abusiva, attiva da anni e ovviamente non autorizzata, che è stata messa sotto sequestro. All’interno c’erano persino quattro veicoli abbandonati, oltre a batterie al piombo usate, elettrodomestici, serbatoi di carburante, rifiuti metallici e plastica. E saranno necessari anche altri approfondimenti per capire se ci sia amianto.