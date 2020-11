Brescia, Deliveroo e Aprica insieme per l’ambiente

(red.) Aiutare ristoranti ed esercizi commerciali nella scelta di imballaggi riciclabili e fornire indicazioni utili ai cittadini a differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute ordinando online.

È questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra Deliveroo, la piattaforma dell’online food delivery, e Aprica, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta rifiuti nel comune di Brescia. Il progetto – avviato con la firma di un accordo di collaborazione tra Deliveroo Italia e Aprica – prende il via in occasione del 3° anniversario del servizio di Deliveroo a Brescia.

Attraverso la collaborazione di alcuni tra i ristoranti bresciani partner di Deliveroo, i cittadini riceveranno a casa – insieme al cibo ordinato – un opuscolo con tutte le indicazioni per separare correttamente le confezioni e ridurne l’ingombro. Allo stesso modo, i ristoranti riceveranno una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata. I primi ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono Moko Pokè, Ke Pokè, Areadocks, La Casetta, JS Pizza e Quaranta 4 Hamburgeria.

La campagna di sensibilizzazione si rivolgerà a tutti i cittadini e a tutti i ristoranti bresciani presenti in piattaforma che riceveranno, attraverso una comunicazione digitale, informazioni sull’importanza dell’economia circolare, sulla sostenibilità degli imballaggi e consigli utili per ridurre ulteriormente la percentuale di rifiuti indifferenziati residui non riciclabili.

“Un’importante iniziativa quella presentata oggi: il cambiamento delle nostre abitudini mai come in questo momento storico sta caratterizzando la nostra quotidianità”, ha detto Miriam Cominelli, assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, che ha aggiunto: “Con questa iniziativa vogliamo fare un ulteriore passo in avanti per aiutare le buone abitudini dei cittadini bresciani, che già ci hanno portato in pochi anni dal 38% al 73% di raccolta differenziata, facendo in modo che differenziare anche questo tipo di rifiuto sia il più semplice possibile. Un piccolo gesto compiuto da ciascuno di noi che è un grande aiuto alla nostra economia e al nostro ambiente”.

“Brescia è una città chiave per le nostre attività e che da subito ha mostrato di apprezzare il nostro servizio. Nonostante la fase così delicata, continuiamo il nostro impegno per garantire un servizio sicuro e a favore della sostenibilità ambientale e del riciclo. Vogliamo che quella di Deliveroo a Brescia sia una presenza positiva dal punto di vista commerciale, capace di sostenere i ristoranti partner in una fase complessa come quella che stiamo vivendo, ma anche importante in termini sociali e ambientali. La sostenibilità è un valore che ci guida da sempre. Brescia è una città capofila del nostro progetto” ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia.

“Grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini, la percentuale della raccolta differenziata a Brescia ha raggiunto in pochi anni quota 73%” ha dichiarato Marcello Milani, presidente di Aprica. “La campagna di comunicazione in partnership con Deliveroo è un ulteriore tassello per migliorare i già positivi risultati, ricordando ai cittadini con semplici e chiare informazioni come differenziare correttamente gli imballaggi del proprio pasto ordinato online”.