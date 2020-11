Calcinato, carcasse di animali smaltite sugli argini del Chiese

(red.) A Calcinato, nella bassa bresciana, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri stanno indagando su quello che sembra essere a tutti gli effetti un caso di smaltimento illecito di rifiuti. Qualcuno aderente al Comitato di Cittadini sensibili all’ambiente ha infatti notato che lungo gli argini del fiume Chiese in località San Martino, come riporta Bresciaoggi, erano presenti diversi scarti e carcasse di bovini.

Non è escluso che quei resti provengano da un mattatoio e che il titolare, invece di procedere con il regolare smaltimento, abbia voluto procedere in modo illegale. E la sensazione è che ci siano molti altri scarti dello stesso tipo smaltiti in quel modo lungo il fiume. Tuttavia, la zona è sprovvista di telecamere e quindi sarà complicato risalire al responsabile.