221 nuovi alberi nei quartieri del comune di Brescia

(red.) Nei prossimi mesi il Comune di Brescia investirà circa 80mila euro per interventi di piantumazione, sulla base della pianificazione tecnica del settore Verde e Parchi, in alcuni contesti che presentano particolari criticità. Sono previste 323 nuove piante (213 ad alto fusto e 110 arbusti) con l’abbattimento di altre 102 considerate pericolose per l’incolumità dei cittadini o troppo malate: il saldo è quindi di 221 alberi in più.

Gli interventi sono previsti a Urago Mella in via Risorgimento; in via Cantore, accanto all’Istituto Castelli; in via Bianchi, presso l’Istituto Zooprofilattico; in via Gatti in via Gussago e via Zammarchi oltre che in via Zima. Infine, nel giardino comunale di via Piemonte, a Chiesanuova, saranno posizionati tre grandi alberi di Sophora.