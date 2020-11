Ecosistema Urbano 2020, “aria, acqua e rifiuti affossano Brescia”

(red.) Nel rapporto Ecosistema Urbano 2020 di Legambiente nazionale la città di Brescia compie – rispetto al 2019 – un piccolo passo in avanti per quanto riguarda il punteggio ottenuto, da 58,66% a 59,68%, mentre compie un passo indietro in classifica scendendo dal 33° al 34° posto.

La nostra città resta comunque distante dalle città capofila come Trento (1° posto con 79,98%) o la vicina Mantova (2° posto con 76,75%), e questo vuol dire che ci sono ancora molti margini di miglioramento. Vediamo gli indici presi in considerazione per comporre il giudizio complessivo.

ARIA

La qualità dell’aria incide decisamente in modo negativo sul risultato finale:

– per il biossido d’azoto NO2 Brescia ottiene l’89° posto su 98 città che hanno rilevato il dato (89/98);

– per il PM10 ottiene l’82° posto su 97 città che hanno rilevato il dato (82/97);

– per il PM 2,5 ottiene l’82° posto su 89 città che hanno rilevato il dato (82/89);

– per l’ozono ottiene il 67° posto su 91 città che hanno rilevato il dato (67/91).

Si conferma quindi ancora una volta la situazione critica della qualità dell’aria cittadina e la necessità di procedere con le misure che il circolo di Brescia chiede da tempo, dalle “5 proposte per l’aria di Brescia” al completamento delle “ciclagili” e all’incremento di ulteriori misure a favore di ciclabilità, trasporto collettivo e mobilità dolce.

ACQUA

Anche gli indici legati al consumo di acqua pesano negativamente soprattutto per quanto riguarda il consumo pro-capite di acqua che con 217 litri/abitanti/giorno colloca Brescia al 96° posto su 100 città che hanno rilevato il dato.

Anche le perdite della rete, con un 30,3% di quanto viene immesso, collocano la città al 40° posto su 96.

L’elevato consumo pro-capite sommato all’elevata percentuale di acqua che viene dispersa dalla rete rappresenta sicuramente uno degli aspetti su cui è necessario intervenire.

Il parametro migliore sul fronte acqua è invece quello della % di depurazione dei reflui che con il 97% colloca Brescia al 31° posto su 104 alle spalle delle città che dichiarano di depurare il 100% dei propri reflui.

RIFIUTI

Su questo indice “pesa”, è proprio il caso di dirlo, la quantità di rifiuti pro-capite prodotti: 578 kg/abitante all’anno, una quantità ben distante dall’obiettivo di 1 kg/abitante/giorno e che colloca la città al 76° posto su 104.

Buono il risultato dichiarato per la raccolta differenziata con il 71,3% che colloca al 26°posto/104, anche se a distanza dalle prime della classe che raggiungono invece l’85% grazie al porta a porta spinto.

Brescia dichiara inoltre di raggiungere con il porta a porta il 100% degli abitanti e questo la colloca con altre 40 città al primo posto. Riteniamo che questa posizione richieda una precisazione poiché, se è vero che Aprica raggiunge il 100% degli abitanti, è anche vero che essendo il sistema di Brescia un “sistema misto” che prevede anche l’uso della calotta quel “100%” andrebbe pesato distinguendo la frazione raccolta effettivamente con il porta a porta da quella raccolta con la calotta.

TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico rappresenta il punto di forza della città, anche grazie all’enorme investimento effettuato con la costruzione della metropolitana. Con 221 passeggeri/ abitante/anno Brescia si colloca al primo posto fra le città di medie dimensioni e all’8° nella classifica generale. Con 46 km-vettura/abitante, un parametro che dà un’idea della diffusione della rete di TPL, guadagna il 10° posto assoluto e il 3° posto fra le città di medie dimensioni.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Con soli 0,27 mq/abitante di isole pedonali siamo al 49° posto per questo aspetto. Va meglio sulla quantificazione delle piste ciclabili in cui Brescia risulta al 10° posto come estensione. Riteniamo tuttavia che il dato da solo non dica tutto: il dato di Brescia (20,61 m/100abitanti) è simile a quello di Pesaro (20,91 m/100abitanti), che non a caso il nostro Circolo ha portato come esempio di buona ciclabilità con la realizzazione della “Bicipolitana”. Tuttavia la differenza cruciale tra le due città sta proprio nella realizzazione di una rete fortemente connessa e ben segnalata che caratterizza Pesaro rispetto alla situazione bresciana in cui ancora resta da risolvere il nodo dei collegamenti e della frammentarietà di alcuni percorsi: la risoluzione dei punti critici e la creazione di una rete unitaria è il passo necessario per permettere il salto di qualità alla rete ciclabile cittadina.

VERDE PUBBLICO

Con 62 alberi ogni 100 abitanti (meno di un albero a testa) Brescia guadagna il 3° posto a livello nazionale. Buono anche il parametro sul consumo del suolo, anche grazio al nuovo PGT, che colloca la nostra città a7° posto. Da incrementare il verde pubblico pro-capite che secondo l’ISTAT vale 25,8 mq/abitante e ci colloca l 44° posto.

MOTORIZZAZIONE

Con 0,61 automobili/abitante (considerando anche chi non può o non vuole avere la patente) la città si colloca al 24° posto. Un tasso di motorizzazione che può – e deve – calare sulla scorta di quanto stanno facendo altre città italiane ed europee. A titolo di esempio, la stessa Milano ha un tasso di 0,49 automobili/abitante e sta lavorando nella direzione di ridurle ulteriormente spingendo invece su ciclabilità e trasporto pubblico. Critica anche la quantità d’incidenti con morti e feriti (5 ogni 1000 abitanti) che colloca Brescia al 45° posto sempre su 104 città.

RINNOVABILI

Quasi trascurabile la quantità di impianti solari collocati sui tetti pubblici che colloca la nostra città al 95° posto.