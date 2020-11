Ex-Efercal di Calcinato, degrado e rifiuti: esposto del Codacons

(red.) Il Codacons di Brescia nei prossimi giorni farà un esposto per avere lumi sulla ex ex Efercal di Calcinato. “Nel cuore di Calcinato vi è una triste realtà urbana rispondente al nome di ex Efercal, l’ex calzificio in centro città sito in Via Don Minzoni, abbandonato da circa 11 anni. Si tratta di un luogo ormai caduto in disgrazia che rappresenta un grave pericolo per la collettività: nel 2015 un bambino di 12 anni, mentre esplorava la zona con gli amici, ha rischiato la vita cadendo dal tetto, mentre oggigiorno sono frequenti gli incendi dolosi, il deposito abusivo di rifiuti”.



L’edificio è da tempo posto all’asta giudiziale, senza che però mai nessun privato abbia mostrato interesse all’acquisto a cause delle costose bonifiche all’orizzonte. “Il Comune sta alla finestra senza intervenire, nonostante ci sia chi abbia già proposto di realizzare un parco nell’area interessata. Il Codacons farà un esposto presso la Procura di Brescia per il grave problema sicurezza e per il degrado ambientale a cui deve essere posto immediata fine”.