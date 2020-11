Bonifica Caffaro, commissario Moreni: “Difficile reimpiegare gli addetti”

(red.) L’altro giorno, giovedì 5 novembre, era emersa la soddisfazione in video conferenza nel momento in cui era stato firmato l’accordo di programma, alla presenza anche del premier Giuseppe Conte, per usare i primi 85 milioni di euro per la bonifica del sito contaminato della Caffaro a Brescia. E nella stessa occasione il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva sottolineato anche la volontà di valorizzare le decine di addetti il cui futuro sarà incerto dopo il 31 marzo 2021. Giorno dal quale, come ha annunciato la società gestore al momento, verrà lasciato il sito in anticipo di mesi rispetto alla fine dell’anno.

Tuttavia, ieri, venerdì 6 novembre, il commissario straordinario al Sito di interesse nazionale bresciano Roberto Moreni, interpellato dall’emittente bresciana Teletutto, ha sottolineato come sarà molto difficile impiegare i dipendenti nel mantenimento della barriera idraulica, che attualmente evita che l’inquinamento raggiunto la falda acquifera sottostante. Dichiarazioni arrivate in video conferenza nel momento in cui erano presenti anche alcuni amministratori comunali che hanno lanciato, in questo senso, un tavolo di confronto per favorire l’occupazione.

E tanto che alcuni sindacalisti hanno criticato il commissario parlando di “affermazioni gravi e offensive“. In ogni caso, lo stesso Moreni ha anche annunciato che i cantieri della bonifica dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. E sul fronte della barriera idraulica da mantenere anche dopo che la Caffaro lascerà è stato chiesto un secondo piano alla società aggiudicatrice Aecom.