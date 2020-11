Palazzolo, schiume, rifiuti e reflui nell’Oglio. Si muove la procura

(red.) I corsi d’acqua e fiumi bresciani, purtroppo, continuano spesso a essere usati come vere e proprie discariche da parte di agricoltori e industriali che cercano di smaltire in questo modo, ovviamente illegale, i propri rifiuti per risparmiare sui costi. Un’altra segnalazione di questo genere, di cui scrive Bresciaoggi, arriva da Palazzolo dove, nei giorni precedenti a giovedì 5 novembre, lungo il fiume Oglio sono state notate diverse macchie di schiuma bianca lungo il letto del corso d’acqua.

Una passante che ha notato quello scempio ha subito allertato le autorità competenti muovendo le guardie del Servizio vigilanza ambientale di Legambiente e anche la procura di Brescia. Gli operatori sono riusciti a risalire a tre scarichi dai quali erano defluiti ammoniaca, reflui zootecnici e scarti industriali. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine di cui si è interessato anche il gruppo reati ambientali della procura.