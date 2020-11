Caffaro, firmato l’accordo di programma da 85 milioni per la bonifica

(red.) Rispettando le regole imposte dalla pandemia, è stato firmato a distanza l’attesissimo accordo di programma tra Stato, Regione Lombardia e Comune di Brescia per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale dell’ex fabbrica chimica Caffaro di via Milano, pesantemente inquinato da Pcb e diossine. Si tratta di un piano che prevede interventi per 85 milioni di euro che verranno investiti da Regione e Governo.

«Questo accordo di programma è un esempio virtuoso di come bisogna agire in sinergia per portare a casa il risultato. Lo dico sempre: non sono i soldi che mancano ma bisogna saperli spendere», ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte a suggello della firma. «Brescia ha sempre saputo guardare avanti e ha contributo a rendere grande l’Italia. L’industria ha lasciato cicatrici profonde che vanno risanate»

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha anticipato che «il Consiglio dei ministri sta lavorando al disegno di legge “Terra mia” affinché non si arrivi più a siti di interesse nazionale. La pianificazione e l’industria devono fin da subito guardare nell’interesse ambientale».