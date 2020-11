Inquinamento, a Brescia ordinanza con misure fino al 10 gennaio

(red.) Da qualche settimana, dai primi di ottobre, in Lombardia sono già in vigore le misure di contrasto all’inquinamento atmosferico che ormai vengono proposte ogni anno. A queste si aggiungono anche quelle cittadine che arrivano da Brescia. Ieri, domenica 1 novembre è entrata in vigore anche un’ordinanza del sindaco Emilio Del Bono e valida fino al 10 gennaio con cui stabilire una serie di misure di primo e secondo livello.

Nel caso in cui per quattro giorni consecutivi durante questo periodo le polveri sottili dovessero superare i 50 microgrammi per metro cubo scatteranno le prime limitazioni. Quindi, stop ai veicoli privati fino all’Euro 4 diesel dalle 8,30 alle 18,30 e dei veicoli commerciali fino all’Euro 3 diesel dalle 8,30 alle 12,30. Limiti che non riguardano le autostrade, le tangenziali Sud e Ovest e gli svincoli per raggiungere i parcheggi di Sant’Eufemia, Prealpino, Ortomercato e l’area degli spettacoli viaggianti. Sarà anche vietato l’utilizzo di generatori domestici di calore a legna inferiore a tre stelle e ogni tipo di fuoco all’aperto. Mentre la temperatura non dovrà superare i 19 gradi, con due di tolleranza.

A queste si aggiunge anche il divieto di sostare con il motore acceso e di spargere liquami zootecnici. In caso di superamento dei livelli di pm 10 per dieci giorni consecutivi, scatteranno le misure di secondo livello. Stop, quindi, alla circolazione dei veicoli fino all’Euro 4 diesel privati e per i commerciali Euro 3 diesel dalle 8,30 alle 18,30 e per i commerciali Euro 4 diesel dalle 8,30 alle 12,30. Sarà vietata anche la combustione di biomasse legnose con impianti a quattro stelle.