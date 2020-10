Caffaro, Loggia firma accordo. Preoccupazione per i 54 addetti a rischio

(red.) Dopo il via libera all’accordo di programma con cui la Regione Lombardia ha sbloccato oltre 80 milioni di euro per la bonifica e la messa in sicurezza della Caffaro di Brescia, ieri, mercoledì 28 ottobre, un passo importante in questo senso è arrivato anche dal Comune. La Giunta, infatti, ha approvato lo stesso accordo e sottolineando che il pompaggio delle sostanze inquinanti per evitare che finiscano nella falda verrà assicurato. Al momento è opera dell’azienda che però ha già annunciato di lasciare il sito il prossimo 31 marzo 2021 e in seguito se ne occuperà il Sito di interesse nazionale.

Insomma, sul fronte della barriera idraulica per il sindaco Emilio Del Bono resta garantita. A questo punto si attende la firma, tra gli altri, del Ministero dell’Ambiente con cui confermare gli 80 milioni di euro, di cui 6 milioni già spesi per la messa in sicurezza e bonifica delle aree intorno al sito e la bonifica al parco di Passo Gavia. Dopo le firme ci sarà spazio per la progettazione esecutiva, il bando di gara e quindi l’avvio dei cantieri.

Ma in questo scenario preoccupa la situazione sull’occupazione, visto che i 54 lavoratori della Caffaro, in cassa integrazione da settembre e che continuano a far funzionare la barriera idraulica, rischiano di perdere il posto. Su questo fronte la Giunta comunale ha detto di aver attivato un tavolo e di fare il possibile per quanto sia nelle competenze dell’amministrazione.