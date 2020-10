Depuratore del Garda: “Calcinato dice No a un progetto calato dall’alto”

(red.) Il Comitato Cittadini Calcinato in una conferenza stampa ha ribadito il proprio No al depuratore del Garda. “Riteniamo doveroso effettuare una premessa”, si legge in un comunicato diffuso dalll’associazione. “Ogni proposta di impianto/discarica/infrastruttura dovrebbe essere preceduta da una analisi complessiva e dettagliati degli impatti cumulativi complessivi, considerato che la provincia di Brescia rileva su tutti i territori una situazione drammatica dal punto di vista delle criticità ambientali. E questo progetto, vista la vastità dei comuni interessati, avrebbe dovuto prendere in considerazione un’analisi dell’intero bacino fluviale con i già notevoli impatti come l’inquinamento a cui è già sottoposto continuamente il Fiume Chiese, l’esistenza di già discariche/impiantidi trattamento rifiuti autorizzati e ancora in corso di autorizzazione, la situazione sanitaria bresciana e, non ultimo ,le morti per legionella che nel 2018 hanno interessato molti paesi posti sulle rive del fiume Chiese”.

“Quanto sopra”, prosegue la nota, “è da aggiungere alle notevoli mancanze progettuali denunciate e portate alla luce nelle sedi opportune dai comitati e sindaci che si stanno battendo per il No. Oggi siamo a Calcinato, sulle sponde del fiume Chiese a ridosso del depuratore di Calcinatello, per ribadire nuovamente il nostro No a un progetto calato dall’alto che vorrebbe vedere i reflui del Garda gettati nel Chiese”.

“Riteniamo che sia fondamentale far prendere coscienza alla cittadinanza di questo mega progetto”, si legge ancora nel documento. “Lo abbiamo fatto condividendo questa iniziativa di “tappezzare” Calcinato e Bedizzole, per la nostra zona, e stimolarci ad alzare davvero lo sguardo ed ascoltare quello che questo fiume da tempo ci sta dicendo, in una fotografia che vede l’utilizzo delle acque del fiumeanche per usi agricoli, quindi per la produzione di alimenti di cui ci nutriamo”.

“Ed è proprio relativamente al già attuale inquinamento che facciamo una nota: il comitato ha più volte documentato scarichi maleodoranti, addirittura alla presenza di feci e carta igienica direttamente buttati nel fiume senza essere stati depurati, anche di recente”.

“E per ultima una nota politica”, scrivono i cittadini del Comitato. “Un altro progetto deliberato da una politica cieca,interessata troppo spesso al business più che alla difesa di habitat e dal cercare di salvaguardare la salute dei cittadini. Una politica con una visione del solo presente e mai con di una progettazione a lungo termine. Una politica che ha lasciato edificare ovunque, incrementando le casse dei comuni del lago di Garda, senza investire nei servizi necessari e prioritari che vedono ancora oggi molti comuni senza la suddivisione delle acque bianche da quelle nere”.

“Ed è proprio a questa politica”, conclude la nota, “che vorrebbe destinare la depurazione delle acque del lago nel nostro fiume che ci rivolgiamo informandoli che non saranno loro a scegliere la zona da “tutelare”poiché siamo certi che la priorità diverrà la salvaguardia del nostro fiume Chiese”.