Flero, conigli morti in un parco. Il Comune chiude Villa Grasseni

(red.) L’allarme era stato lanciato pochi giorni prima di lunedì 19 ottobre a Flero, nell’hinterland bresciano. Lo scorso venerdì 16, infatti, a Villa Grasseni sono stati trovati morti una ventina di conigli. C’è chi ha pensato a un caso di avvelenamento, ma in Comune non pensano che si sia trattato di questo. Nel frattempo il giorno successivo, sabato 17, sul posto sono giunti i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia per capire le cause della morte.

E non è nemmeno escluso che si tratti di una malattia che ha colpito questo genere di animali. In ogni caso dovrebbero essere chiamati anche i veterinari dell’Ats, mentre le guardie zoofile si sono occupate di recuperare le carcasse per consentire di accertare la situazione. Nel frattempo, alla luce del fatto che la villa veniva molto frequentata anche dai bambini, per il momento è stata chiusa per motivi di sicurezza.