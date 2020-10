Ponte di Legno: riqualificazione green in piazzale Europa

(red.) TEP Energy Solution, società di Snam attiva nel settore dell’efficienza energetica, avvia a Ponte di Legno (BS) la realizzazione dei suoi primi “Nearly Zero-Energy Building”, ovvero edifici che grazie alle tecnologie e ai materiali impiegati, consumano pochissima energia e sono in grado di generare in loco, da fonti rinnovabili, quella di cui hanno bisogno. Si tratta dei due complessi residenziali, denominati “Pdl” e “Villette”, del comprensorio di Piazzale Europa.

L’intervento, che si inserisce all’interno dell’impegno di TEP per la riqualificazione dei centri urbani e lo sviluppo dei territori anche con il coinvolgimento di imprese locali, interessa 80 unità immobiliari e consentirà il recupero di un’area cittadina a vocazione turistica compromessa dal punto di vista strutturale. Gli edifici, risalenti alla prima metà degli anni ’70 e demoliti nelle scorse settimane, verranno ricostruiti secondo la nuova normativa antisismica e saranno oggetto di ulteriori interventi di miglioramento: sono previsti infatti interventi per l’isolamento acustico, l’abbattimento delle barriere architettoniche per una maggiore accessibilità, il miglioramento delle aree antistanti e la riduzione dell’impatto paesaggistico.



Nella configurazione post-intervento, gli immobili rientreranno nella classe energetica A4, la più alta prevista dalla legge attuale. Dal punto di vista della componente energetica, infatti, è prevista l’installazione di un cappotto termico e di impianti fotovoltaici integrati, nonché l’allaccio alla rete cittadina di teleriscaldamento. Gli interventi sfrutteranno gli incentivi Sismabonus ed Ecobonus, rendendo possibile un consistente risparmio sul costo totale dei lavori.



La ricostruzione risulterà strategica anche per la valenza turistica di Ponte di Legno, nota località della Valcamonica (Brescia) e tra le principali della Lombardia: parte del Parco dell’Adamello, la cittadina è meta di un turismo di qualità sia invernale sia estivo. I complessi interessati sorgono infatti nei pressi di edifici a destinazione turistica e ricettiva, come piste da sci, nonché accanto alla futura sede delle Terme di Ponte di Legno, destinate a diventare uno dei principali poli d’attrazione dell’intero comprensorio dell’Alta Valle Camonica.

TEP è una delle più importanti Energy service company italiane per i segmenti residenziale e industriale, attiva dal 2006 e parte di Snam dal 2018. Nel gruppo sono recentemente entrate anche Mieci ed Evolve, specializzate rispettivamente nel settore pubblico e in quello residenziale, dopo l’acquisizione del 70% da Gemma e Fen Energia.