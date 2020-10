Riserva delle Torbiere, “sia tutelata senza perdere altro tempo”

(red.) “La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino va tutelata senza perdere tempo”. La richiesta è del consigliere in Regione Lombardia, Dino Alberti, che ha da poco depositato un’interrogazione in merito alla questione.

“L’ho fatto prendendo spunto da una lettera di diverse associazioni ambientaliste del territorio che chiedono un incontro urgente con tutte le autorità e gli enti competenti in materia. Nella lettera resa pubblica pochi giorni fa venivano indicati in maniera dettagliata le diverse problematiche mai risolte delle Torbiere del Sebino che ho riassunto nel mio atto”.

“Il lungo elenco inizia dai numerosi rifiuti di plastica che si sono accumulati nel corso dei decenni in grandi quantità e che oltre che rovinare la flora minano la salubrità dei pesci che spesso vengono pescati e mangiati.

Poi il problema dell’inquinamento causato dalla mancanza di un vero sistema di collettamento e depurazione dei reflui fognari della Val Camonica, dal pericolo costante del percolato delle discariche e dai tanti scolmatori della rete fognaria che arrivano nella Riserva tramite i suoi affluenti.

Si prosegue con la mancanza di vigilanza con la funzione di indicare ai visitatori le corrette regole per il rispetto dei delicati equilibri di flora e fauna presenti nella Torbiera.

E ancora, l’impatto dell’attività venatoria con la presenza di decine di appostamenti fissi di caccia nonostante una sentenza legale passata in giudicato aveva visto soccombere chi sosteneva i capanni posti a lago di fronte alla Riserva. Inoltre esiste il problema dei cacciatori vagantisti che durante la stagione venatoria si assembrano per sparare sul confine della Torbiera creando problemi di disturbo per l’avifauna e seri rischi per l’incolumità dei visitatori.

In ultimo, la modifica del percorso della pista ciclabile Brescia-Paratico che a oggi non è ancora stata realizzata nonostante esista un progetto depositato appositamente per escludere il passaggio delle biciclette all’interno della Riserva e che eviterebbe danni alla biodiversità”.

“Esistono soluzioni più che valide per ognuno di questi problemi proposte dalle associazioni ambientaliste. Con l’interrogazione da me depositata sollecito Regione Lombardia affinché organizzi l’incontro urgente richiesto proprio per discutere di problemi e soluzioni coinvolgendo, oltre alle associazioni, tutti gli enti in indirizzo alla lettera e i consiglieri regionali della provincia di Brescia interessati alle problematiche della Riserva Naturale”.

“Questo incontro – conclude il consigliere Alberti – andrebbe organizzato al più presto. E’ necessario riportare nel più breve tempo possibile le Torbiere del Sebino al loro antico splendore partendo dal presupposto che la Riserva è un’area tutelata e che come tale va preservata con ancora più attenzione”.