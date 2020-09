Traffico illecito di rifiuti, sequestro di beni a due imprenditori

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 30 settembre la Direzione investigativa antimafia con i carabinieri forestali e la Polizia giudiziaria della procura di Brescia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale bresciano a carico di due imprenditori che operano nel campo dei rifiuti. L’atto è stato notificato a un 58enne residente a Erbusco e a un 49enne mantovano.

Entrambi si sono visti sequestrare beni per 6 milioni di euro tra rapporti finanziari, immobili, proprietà aziendali e quote societarie detenute nelle aziende con sedi anche nelle province di Mantova e Cremona. Ai due imprenditori si è arrivati dopo un’inchiesta partita quattro anni fa, nel 2016, chiamata “Similargilla” e portando a scoprire il modo illecito in cui i rifiuti diventavano, di fatto, non rifiuti.

E questo avveniva attraverso documenti falsi che certificavano il passaggio dei rifiuti da recuperare nel mantovano e smaltiti in provincia di Brescia, così come in quelle di Cremona e Mantova. Un modo illegale quello di certificare rifiuti recuperati quelli che in realtà non erano passati dai vari trattamenti, facendo risparmiare sui costi.