Manerba, da anni scarica reflui nella fogna: sigilli all’azienda agricola

(red.) E’ la diciassettesima azienda che nell’arco di otto mesi di controlli da parte del gruppo Reati ambientali della procura di Brescia finisce nei guai. E’ quanto emerso a Manerba dove le forze dell’ordine hanno sequestrato lo scarico di un’azienda agricola che si occupa di produrre vino e birra.

Si è scoperto che l’attività smaltiva da otto anni in modo abusivo i propri reflui non depurati direttamente nella fognatura. Ieri, mercoledì 16 settembre, sono scattati i sigilli, mentre i titolari sono stati denunciati per lo scarico non autorizzato. Nell’ambito di questo caso, è emerso come le acque dopo la lavorazione e la pulizia degli impianti finissero nel sistema di fogne.