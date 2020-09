Polo Esselunga a Ospitaletto, Arpa: “Note su inquinamento, non bonifica”

(red.) Nelle ore intorno a martedì 15 settembre l’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia ha precisato alcuni elementi connessi al piano di bonifica dell’area di Ospitaletto, nel bresciano, dove si trovava la vecchia acciaieria del gruppo Stefana e destinata a ospitare il nuovo polo logistico di Esselunga.

A proposito dell’inchiesta già aperta da tempo in procura a Brescia, “Arpa Lombardia – si legge in una nota – precisa di aver trasmesso, a suo tempo, una relazione tecnica di aggiornamento alla procura inerente l’inquinamento della falda e non il procedimento di bonifica. Quindi si tratta di fatti riconducibili all’attività industriale pregressa”.