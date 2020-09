Brescia, collassa una cisterna di liquido tossico. Arrivano i Vvf

(red.) Nella prima serata di ieri, giovedì 3 settembre, i vigili del fuoco di Brescia con quelli del Nucleo batteriologico chimico e radioattivo sono stati impegnati in un intervento all'interno di un'azienda di San Polo, alla periferia della città. Intorno alle 21, infatti, all'improvviso è collassata una cisterna contenente ipoclorito di sodio che si è poi riversato a terra.

Il video dal profilo Twitter dei vigili del fuoco

#Brescia, per il collasso ieri sera

di una cisterna di ipoclorito di sodio evacuati a scopo precauzionale i residenti nella vicina abitazione. Intervento del nucleo #NBCR dei #vigilidelfuoco per il travaso della sostanza e la messa in sicurezza dell’area #4settembre pic.twitter.com/PhNRfUbGId — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 4, 2020

Per motivi precauzionali, con l'aiuto della Polizia, sono stati evacuati alcuni residenti di una vicina abitazione. Subito dopo i vigili del fuoco hanno recuperato e travasato attraverso un sistema di pompe il liquido potenzialmente tossico che era finito sulla strada. L'area è stata quindi messa in sicurezza e per fortuna non si sono registrati feriti.