Sulzano, “la cinta muraria che frana in via Diaz con la prima pioggia…”

(red.) Il Circolo di Legambiente Basso Sebino, in una nota stampa, ha criticato i lavori di manutenzione fatti dal comune di Sulzano in via Diaz, strada collinare che, nei giorni scorsi a causa delle piogge, è sata oggetto di una frana. “Venerdi scorso con il primo temporale estivo è franata la nuova possente cinta muraria di contenimento di via Diaz, la stradina che porta sopra al paese, è stata recentemente alzata da un metro e mezzo a quasi 4 metri per livellare il retrostante giardino della proprietà della casa della vice sindaca. Un intervento ciclopico, viste le dimensioni, realizzato in zona a vincolo boschivo e paesaggistico che evidentemente è stato realizzato senza il rispetto delle norme tecniche di costruzione in un contesto idro-geologico precario”.

Secondo gli ambientalisti, dunque, finisce qui la stagione del sentiero “percorso verde” di Sulzano, già interrotto ad inizio stagione per i lavori di costruzione del muro ed ora per la rimozione delle macerie. “Come sempre è carente il rispetto del territorio nelle scelte costruttive, per fortuna non vi sono stati danni alle persone”.