Montirone: Legambiente si allea con il comitato contro il Bitumificio

(red.) Il Circolo Legambiente “La Nostra Terra” di Borgosatollo, Castenedolo, Ghedi e Montirone APS sta continuando a lavorare anche per fermare la realizzazione del bitumificio che la ditta Inertis srl vuole realizzare nella Cava Betulla a Montirone.

Nell’ottica di un lavoro sinergico, guidato dal pensiero semplice (ma non scontato) “l’unione fa la forza”, il Circolo ha deciso – agendo anche tramite Legambiente Lombardia – di aderire al ricorso insieme con il Comitato di Montirone “Bitumificio? No Grazie!!!”. Verrà studiata un’azione legale promossa proprio per evitare un ulteriore impatto negativo sull’ambiente e la salute di tutti i residenti del territorio, il quale presenta già parecchie criticità e un’elevata insalubrità.

“Ringraziamo l’avvocatessa Emanuela Beacco e il Centro di Azione Giuridica di Legambiente Lombardia per il supporto procedurale, nonchè i numerosi cittadini che – consci del pericolo imminente – si sono mobilitati.

Insieme ce la faremo, sosteneteci (anche) in questa battaglia per la nostra terra”, si legge in una nota del Comitato dei cittadini contro l’impianto industriale.