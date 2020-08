Strade agro-silvo pastorali, 3,8 milioni dal Pirellone a Brescia

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, l’assessore lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi ha annunciato come dalla Regione arriveranno 12,5 milioni di euro di finanziamento per realizzare 97 strade silvo-pastorali destinate allo sviluppo del settore agro-forestale. “I progetti riguardano la realizzazione nell’ambito del Piano di sviluppo rurale di nuove strade agro-silvo-pastorali. Ma anche il miglioramento delle vie esistenti e la realizzazione di piattaforme a uso collettivo per lo stoccaggio di materiali e prodotti del legno. Vogliamo sostenere – dice l’assessore – la logistica in montagna perché è necessaria anche per il settore agricolo. Ma perché offre anche un ulteriore valore economico a questi territori.

Si tratta di un intervento economico importante di cui beneficeranno direttamente i Comuni e i Consorzi per l’adeguamento e il miglioramento delle strade già esistenti a uso collettivo. Opere che comprendono la messa in sicurezza e l’adeguamento agli standard di transitabilità, riguardanti la larghezza della carreggiata e la pendenza, ma anche la realizzazione di nuove infrastrutture”. Il provvedimento riguarda i Comuni di collina, nei territori delle Comunità montane e nei Comuni di montagna, individuati secondo la classificazione Istat. Gli interventi, relativi alle infrastrutture viarie, rientrano nei Piani di Viabilità agro-silvo-pastorale approvati.

La realizzazione, l’adeguamento e il miglioramento delle strade possono essere effettuati da enti pubblici, enti di diritto pubblico e consorzi forestali. Infine i gestori privati possono realizzare solo interventi di adeguamento e miglioramento. “I progetti sono stati valutati in base ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti e al livello di progettazione. La montagna ha bisogno di opere mirate, così che possa diventare più fruibile anche in chiave di prevenzione idrogeologica” ha concluso l’assessore Rolfi. Fondi sono previsti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese. Per quanto riguarda il bresciano, sono stati finanziati 32 progetti per 3,850 milioni di euro. Di seguito l’elenco completo.

Comuni: Artogne 102.807 euro, Berzo Demo 166.697 euro, Bione 54.850 euro, Capovalle 129.279 euro, Cerveno 74.000 euro, Cevo 240.391 euro, Collio 155.000 euro, Edolo 176.692 euro e 324.245 euro, Lozio 90.000 euro, Malegno 123.771 euro, Malonno 83.232 euro, Marmentino 25.159 euro, Niardo 165.689 euro, Paspardo 136.530 euro, Pertica Bassa 39.011 euro, Piancogno 122.923 euro, Preseglie 59.693 euro e Saviore dell’Adamello 187.680 euro.

Consorzio forestale Bassa Valle Camonica 148.940 euro, 76.841 euro, 59.828 euro e 59.828 euro;

Consorzio forestale e minerario della Valle Allione 99.991 euro;

Consorzio miglioramento fondiario Loc. Montane Cerri Colegna 40.698 euro;

Consorzio forestale Pizzo Camino 149.999 euro; 149.986 euro; 149.999 euro e 96.356 euro;

Consorzio strada vicinale Codibolo-Gabbiadone 55.484 euro;

Consorzio forestale Pizzo Badile 123.129 euro, 101.374 euro e 141.773 euro.