Concesio, negli scavi per il depuratore trovati rifiuti e lastre di amianto

(red.) La Valtrompia, nel bresciano, continua a rilevare pessime sorprese dal punto di vista ambientale. L’ultima situazione in ordine di tempo arriva da Concesio, in via Giovanni Falcone, dove sono in corso i lavori di scavi in vista della realizzazione del depuratore di valle.

E proprio nel corso degli scavi sono stati trovati dei rifiuti, compresi scarti di lavorazioni edilizie e persino lastre di amianto. Di quei resti l’Azienda Servizi Valtrompia ha informato l’Arpa e le altre autorità svolgendo già una verifica. In ogni caso i lavori stanno avanti regolarmente in vista della realizzazione del depuratore che dovrebbe essere pronto entro la fine del 2021.