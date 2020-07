Ghedi, nuova discarica di Edilquattro: via libera dalla Provincia

(red.) I cittadini che abitano nell’enclave compreso tra Castenedolo, Ghedi, Montirone e Borgosatollo, nella bassa bresciana, non saranno contenti di sapere che a poca distanza dalle loro abitazioni arriverà una nuova discarica di smaltimento dei rifiuti. Nelle ore precedenti a lunedì 27 luglio, infatti, la Provincia di Brescia ha autorizzato in modo definitivo proprio l’impianto della Edilquattro in località Quarti e dove stoccare 1,3 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi.

Al momento sul posto c’è solo una cava, ma in seguito a Fienil Nuovo di Ghedi ci saranno 160 mila metri quadri di spazio, quasi del tutto occupati dalla nuova discarica. All’impianto, tra gli altri, si era opposto il Comune di Ghedi sollevando il tema del fattore di pressione. E sulla stessa onda anche i Comuni di Castenedolo, Montirone e Borgosatollo si erano espressi in modo contrario.

Ma l’Arpa ha dato solo indicazioni sulle procedure di emergenza da mettere in campo in caso di necessità, mentre l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia non ha partecipato alla conferenza dei servizi. E a proposito del fattore di pressione sollevato dagli enti locali contrari, il Broletto fa sapere che è tutto regolare. Senza dimenticare, però, che nelle vicinanze del sito dove verrà piazzata la discarica scorrono anche una serie di torrenti.