Verdi: “Non è il maltempo; danni causati dal consumo di suolo”

(red.) Lo scenario della tempesta abbattutasi stamattina a Brescia dovrebbe farci aprire gli occhi. Lo pensano i Verdi Europa Verde di Brescia. “Pioggia e grandine hanno causato allagamenti e danni in diversi Comuni della nostra provincia. E mentre i giornali continuano a parlare di ‘maltempo’ come se gli eventi meteorologici estremi fossero la norma, l’ISPRA certifica che Brescia e la maglia nera nel consumo di suolo. L’anno scorso nella nostra provincia il cemento e l’asfalto hanno cancellato altri 184 ettari di campagna: come 260 campi di calcio. Peggio di noi, in Italia, soltanto Verona con 252 ettari.

Nel bresciano il suolo urbanizzato occupa 49.527 ettari, il 10,3% della (il 7% è la media nazionale): tantissimo se si sottrae alla montagna. “Numeri sconfortanti”, aggiungono gli ambientalisti, “una media che è ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei e in Europa non sanno neanche tradurre la parola ‘abusivismo’ che in Italia viene incentivato con il reiterato tentativo di emanare dei Condoni edilizi. E mentre l’accoppiata dissesto idrogeologico unito ai fenomeni meteorologici estremi causa danni incalcolabili, qualcuno pensa che la crisi economica dovuta alla crisi sanitaria di Covid possa essere superata con nuovo cemento. Non possiamo, dunque, che ribadire la nostra contrarietà come Verdi-Europa Verde Brescia a questo uso sconsiderato delle risorse che arriveranno dall’Europa, ed esortartiamo il Governo ad attuare invece politiche rivolte alla conversione ecologica, al recupero delle volumetrie esistenti, all’innovazione, alle giovani generazioni”.