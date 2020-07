(red.) Ieri, lunedì 20 luglio, è stato aggiunto un altro tassello sul fronte del piano di bonifica dell’area intorno al sito industriale della Caffaro a Brescia e che dal 2001 ha fatto registrare livelli di contaminazione da pcb. Proprio ieri, infatti, si è svolta la conferenza che ha deciso una serie di altri elementi, permettendo alla multinazionale Aecom, che si era aggiudicata la gara, di stendere anche il progetto esecutivo per poi procedere con la gara d’appalto. Per quanto riguarda i tempi, dal Ministero dell’Ambiente fanno sapere che entro agosto verrà firmato il decreto dando il via ad altri due mesi di tempo per stendere il progetto di bonifica. In autunno il piano passerà poi al vaglio del Provveditorato regionale delle opere pubbliche e quindi in primavera il commissario straordinario Roberto Moreni lancerà la gara d’appalto con il progetto da 91 milioni di euro in totale.

L’operazione di bonifica prevede, tra le altre cose, anche la demolizione degli edifici della vecchia fabbrica. E sulla conferenza di ieri che ha dato il via libera al cronoprogramma si è espresso anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Ora si entra nella fase operativa della bonifica: entro agosto daremo il via al Pob. Le cittadine e i cittadini di Brescia stanno attendendo da troppi anni questa bonifica. In questi due anni siamo intervenuti su una macchina amministrativa complessa e intrecciata. Spesso i procedimenti sono bloccati da una burocrazia infernale, con una stratificazione di competenze e di poteri inestricabile: ecco perché, dall’1 gennaio c’è una direzione generale nel Ministero che si occupa solo di questo. Appena saremo nella fase operativa – dice il ministro – voglio tornare personalmente a Brescia per sottolineare il nuovo corso“.

Foto 2 di 2



E nel piano della bonifica c’è anche la Regione Lombardia che ha proposto l’istituzione del tavolo tecnico come monitoraggio delle attività previste. Terminate tutte le procedure di gara, i cantieri inizieranno tra il 2021 e il 2022. Ma nel frattempo sempre ieri sono arrivate le critiche del tavolo “Basta Veleni” che ha definito “lacunoso e astratto” il progetto. “Si doveva procedere prima con la messa in sicurezza del sito e la valutazione dell’impatto ambientale e poi con il piano di bonifica” dicono criticando anche la mancanza di vincoli di rispetto della concentrazione di sostanze contaminanti. Il tavolo da tempo chiedeva anche che la valutazione venisse fatta a livello generale e non per singola area, mentre ci sono ancora giardini che presentano concentrazioni di pcb e diossine alti, come affermano. Infine, ritengono insufficienti le risorse messe in campo per avviare un’operazione del genere.