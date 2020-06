Parchi cittadini tutti aperti, ripristinato l’orario estivo ordinario

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha deciso di prorogare fino a nuove disposizioni l’apertura di tutti i parchi cittadini. Sarà quindi possibile accedere all’area del Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e del Parco delle Cave e saranno aperti tutti i parchi, i giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti, ripristinando l’orario estivo ordinario.È consentito l’uso di tutte aree gioco dei bambini presenti nei parchi pubblici per le quali sarà attivato un ciclo di pulizia bisettimanale, integrato da un’ulteriore intervento di pulizia sulle 30 aree gioco maggiormente utilizzate.

Resta vietato utilizzare le aree attrezzate per l’attività motoria delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce). Continueranno ad essere aperte tutte le aree cani presenti sul territorio cittadino, all’interno delle quali non si potrà restare per più di 15 minuti. Dovrà essere rigorosamente rispettato il numero massimo di persone previste per ogni area cani, come indicato nella tabella 2.

All’interno dei parchi dovrà essere evitata ogni forma di assembramento, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e sarà obbligatorio indossare le mascherine, così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali. Le Forze di Polizia e gli altri soggetti autorizzati e riconoscibili verificheranno che queste disposizioni siano pienamente rispettate. Controlleranno inoltre che siano osservate le misure di contenimento, mediante l’uso corretto delle mascherine, e che venga rispettato il distanziamento fisico.

In corrispondenza degli accessi ai parchi, alle aree ludiche e alle aree cani la Polizia Locale affiggerà gli avvisi per informare la popolazione su quali aree siano chiuse e quali aperte.