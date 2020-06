Caffaro, dopo lo stop del Tar preoccupazione per i 54 addetti

(red.) Dopo la sentenza del Tar di Brescia che ha respinto il ricorso della Caffaro e dando ragione, invece, alla Provincia di Brescia sulla necessità di smaltire i rifiuti per poter proseguire con l’attività produttiva in città, resta di attualità la preoccupazione per i 54 dipendenti che dallo scorso 14 ottobre sono fermi. Risale proprio a quel giorno la sospensione da parte del Broletto dell’Autorizzazione integrata ambientale e inducendo quindi gli impianti a fermarsi e a stoppare la produzione.

Su questo fronte e rispettando l’esito del Tar “abbiamo iniziato a fermare il reparto clorato e tutta la produzione si fermerà in sicurezza – ha detto il direttore generale della Caffaro di Brescia Alessandro Francesconi – per i dipendenti tutto dipende da quanto durerà lo stop”.

E lo stesso direttore generale sta però anche valutando la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato, anche se i tempi sarebbero destinati ad allungarsi. Dopo la sentenza del Tar, anche l’assessore comunale all’Ambiente Miriam Cominelli ha sottolineato la priorità che venga mantenuta la barriera idraulica per salvaguardare l’interesse pubblico e mettere in sicurezza il sito.