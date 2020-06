Caffaro, l’azienda deve rimuovere cisterne con rifiuti liquidi

(red.) Il Tar Brescia, I sezione, Presidente Gabbricci e Relatore Garbari, in sede cautelare, ha respinto le richieste di Caffaro Brescia, volte al mantenimento, nel sito produttivo, di liquidi e rifiuti stoccati in vecchie cisterne, che rappresentano un serio pericolo per la salute e per l ‘ambiente.

Dunque è stata confermata la legittimità dell’ordinanza di rimozione, emessa dal direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia.

La scelta del Broletto era arrivata, spiega una nota stampa, “dopo una complessa indagine sul sito produttivo di via Milano, condotta con l’ausilio tecnico di Arpa Lombardia, nella quale era stato contestato l’operato degli organi di controllo, nonostante le evidenze di degrado degli impianti e le criticità rilevate anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro”.