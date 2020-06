Montichiari, canale diventa marrone: furbi dei liquami agricoli

(red.) La Polizia Locale di Montichiari e le altre autorità competenti si sono mosse nel momento in cui hanno ricevuto una segnalazione da parte di alcuni ciclisti in via Cornelio per un tanfo che proveniva dal canale lungo il corso in quella zona. Ma non solo il pessimo odore, perché l’acqua del torrente si presentava anche di un colore marrone.

La sensazione è che qualcuno – in queste zone non è una novità – abbia approfittato del maltempo e del canale ingrossato per scaricare liquami provenienti da aziende zootecniche. La legge impone che questo tipo di rifiuti debba essere interrato, invece c’è chi ha pensato di farlo a cielo aperto. La sensazione è che gli autori abbiano agito di notte o all’alba, evitando di essere notati da qualcuno.