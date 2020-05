Orsi in Valcamonica, immagini video della Polizia provinciale

(red.) L’altro giorno, lunedì 18 maggio, la Polizia provinciale di Brescia ha diffuso un filmato in cui si nota e conferma la presenza di orsi in Valcamonica, in provincia. Dal momento in cui è iniziata la primavera, a Ponte di Legno sono stati notati alcuni episodi di predazione di ovini e legati proprio agli orsi. Diverse conferme di questo tipo arrivano dai filmati che mostrano anche un plantigrado alla ricerca di qualcosa da mangiare al passo del Tonale.

E lo stesso animale è stato notato anche all’altezza delle baite di Vescasa. Ma non solo, perché un altro esemplare di orso è stato immortalato al passo Crocedomini e ripreso di notte in Val Paghera a Ceto mentre si cibava dei resti di un animale appena predato. Tutte queste attività vengono monitorate dalla Polizia provinciale di Brescia con il Parco dell’Adamello e il Parco Nazionale dello Stelvio.