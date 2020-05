Verdi: “Fermiamo l’installazione delle antenne 5G a Brescia”

(red.) Nell’ottica della tutela dell’ambiente urbano Verdi-Europa Verde Brescia, richiede al comune di Brescia una moratoria per la fase sperimentale e l’installazione di antenne e ripetitori 5G, insieme con il divieto dell’abbattimento di alberi considerati d’intralcio per la rete. “Vista la forte preoccupazione dei cittadini bresciani per l’installazione di un antenna di recente al centro sportivo San Filippo in via definitiva, ed altri due fronti aperti in viale Caduti del Lavoro, vicino alla scuola Little England, e in via Chiusure (angolo via Volturno), “ribadiamo anche in questa sede che con la tecnologia di trasmissione dati di quinta generazione, come ormai noto, vengono introdotte nuove radiofrequenze molto alte (onde millimetriche), mai utilizzate prima su ampia scala, che risultano prive di studi preliminari sul rischio per la salute della popolazione esposta”.

Le conseguenze sulle attività biologiche umane, discusse anche nel corso del convegno nazionale tenutosi alla Camera dei Deputati il 5 novembre 2019 e patrocinato dai medici ISDE Italia (medici per l’ambiente), dai sindaci dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia e dagli scienziati dell’Istituto Ramazzini, “hanno spinto Verdi-Europa Verde Brescia in appello al principio di Precauzione ed ai disposti legislativi che impongono di mantenere i livelli di esposizione tanto bassi quanto sia possibile per poter tutelare almeno le fasce più sensibili: bambini, donne incinte, cardiopatici e anziani, a chiedere al Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, di sospendere qualsiasi forma di sperimentazione della tecnologica del 5G nel territorio comunale, in attesa della produzione di sufficienti evidenze scientifiche idonee a sancirne l’eventuale (ovviamente auspicata) innocuità e di astenersi per il futuro dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove attività tecnologiche che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale”.