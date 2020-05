E’ tornata la mano dell’uomo, schiume e colori nei fiumi

(red.) Una delle conseguenze positive derivanti dai quasi due mesi di lockdown è che la natura si è potuta riprendere in qualche modo alcuni suoi spazi. Senza dimenticare corsi d’acqua, laghi e fiumi limpidi. Ma nel momento in cui le misure di contenimento si sono allentate, la mano dell’uomo è tornata a rendersi protagonista in negativo.

Ne sanno qualcosa alcuni bacini d’acqua che nel fine settimana tra sabato 9 e ieri, domenica 10 maggio, sono stati interessati da episodi di inquinamento. Uno di questi, come scrive Bresciaoggi, riguarda il fiume Chiese ad Acquafredda dove sabato pomeriggio si poteva distinguere della schiuma e acqua gialla fino a Visano. A Calcinatello, frazione di Calcinato, si sono invece visti degli sversamenti fognari.

Situazione simile anche a Borgosotto di Montichiari, mentre ieri verso Milzano si potevano notare liquami agricoli tra i corsi d’acqua che sfociano nel Mella. Infine, nel Ganfo a Sirmione, sul lago di Garda, si è notata una macchia bianca ancora da ricostruire nella sua composizione.