Rovato, abbandona rifiuti per strada: coppia multata

(red.) Una coppia di giovani a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, è stata multata dalla Polizia Locale dopo aver abbandonato rifiuti per strada. E’ quanto successo domenica mattina 19 aprile nel momento in cui i due, dopo aver svolto una serie di lavori in casa e sulla loro auto, si sono mossi lungo via Europa per disseminare gli scarti.

E pensando di non finire nel mirino, scaricavano i materiali a distanza di qualche chilometro tra un punto e l’altro. Ma hanno dovuto fare i conti con un testimone che si trovava sul proprio balcone di casa e ha notato quegli atteggiamenti sospetti.

Subito è scattata la segnalazione alla Polizia Locale che ha analizzato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e quelle dei lettori di targhe individuando l’auto incriminata. I due membri della coppia sono stati multati con 1.200 euro (abbandono di rifiuti e violazione delle misure di contenimento del coronavirus) e dovranno anche recuperare gli scarti da smaltire all’isola ecologica.