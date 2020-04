Polpenazze, abbandona rifiuti ma finisce nei guai

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 2 aprile una persona è finita nei guai a Polpenazze del Garda, nel bresciano, nel momento in cui ha scaricato in modo abusivo diversi rifiuti tra le campagne e lungo la strada comunale. L’episodio è stato segnalato da un cittadino al Comune attivando le forze dell’ordine. Nella frazione di Castelletto sono stati notati rifiuti edili e altri sacchi della spazzatura.

E chi li ha abbandonati si è però rivelato poco furbo. Infatti, tra quegli scarti c’erano anche dei documenti che riportavano i dati anagrafici del responsabile. Per lui scatterà una denuncia per abbandono di rifiuti e anche per aver violato le disposizioni in tema sanitario da coronavirus.