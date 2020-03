Carpenedolo, scarichi illeciti: sequestro al macello

(red.) Ieri mattina, lunedì 30 marzo, gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia provinciale di Brescia hanno raggiunto la Bigierre Carni di Carpenedolo, in via Moretto, per porre i sigilli e sequestrare la struttura. Infatti, è stato verificato che gli scarichi della lavorazione venivano smaltiti e non trattati, finendo direttamente nei corsi d’acqua.

E non solo, perché l’autorizzazione integrata ambientale era scaduta da anni e la proprietà non aveva mai portato avanti la richiesta di rinnovo. L’indagine delle forze dell’ordine era partita dopo una segnalazione di Acque Bresciane che aveva svolto dei controlli a campione sulle acque e trovando livelli di inquinamento oltre i limiti.

La Polizia provinciale ha accertato la fonte sequestrando l’impianto che potrà tornare al lavoro solo dopo essersi messo in regola. Oltre al processo penale, i titolari rischiano una sanzione.