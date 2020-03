Piano d’azione sui nitrati, 81 Comuni bresciani nel mirino

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, l’assessore bresciano lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi ha proposto le nuove linee guida per quanto riguarda i nitrati e per evitare sanzioni a livello europeo. E in particolare il riferimento va a 81 Comuni bresciani che fanno parte di una vera e propria black list. L’idea proposta nel programma di azione in vigore dal 2020 al 2023 è di avere meno burocrazia e più sostenibilità ambientale, come ha spiegato lo stesso assessore.

Nel 2018 l’Agenzia di Tutela della Salute ha effettuato 1.126 campioni e ci sono diversi Comuni bresciani dove si è sfiorato il limite massimo per la presenza di sostanze. Quindi, Muscoline e Dello, Castegnato, Paderno Franciacorta, Lograto, Passirano, Torbole Casaglia, Travagliato e Barbariga. Le linee guida contenute nel nuovo piano di azione prevedono misure stringenti sui nitrati dai quali le sostanze sono pericolose per la salute dell’uomo. E si fa riferimento al fatto che l’agricoltura bresciana ha puntato decisamente sull’economia circolare e quindi la sua posizione sarà migliorata da questo nuovo piano di azione.

Quindi, nutrienti con prodotti aziendali per ridurre gli acquisti di concimi. Il piano prevede il divieto di spandimento dei liquami fino a 58 giorni durante il periodo invernale e poter distribuire effluenti con interramento immediato anche nei giorni di misure straordinarie. I tempi di interramento saranno dimezzati dalle 24 alle 12 ore e con l’obbligo di dotarsi di Gps per i trasporti di liquami su distanze superiori a 40 chilometri. Ma anche fertilizzanti più efficienti e un Registro più snello.